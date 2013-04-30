Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс. У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если ...
Разработка формы поиска отелей на сайте через xml
ищем команду которая быстро сможет разработать поиск отеля через xml шлюз Expedia
описание http://developer.ean.com/home
На этом этапе нужно понять временные и денежные затраты т.к. нет опыта подобных разработок
заранее спасибо за Ваши предложения
(работаем по договору, с исполнителями из Украины)
Заявки фрилансеров
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