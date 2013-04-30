Разработка формы поиска отелей на сайте через xml

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки137 просмотров

ищем команду которая быстро сможет разработать поиск отеля через xml шлюз Expedia

описание http://developer.ean.com/home

На этом этапе нужно понять временные и денежные затраты т.к. нет опыта подобных разработок

заранее спасибо за Ваши предложения

(работаем по договору, с исполнителями из Украины)

12 лет назад
webagent
49 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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