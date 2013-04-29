Установить на страницы цель на событие (гугл анал)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок128 просмотров

Необходимо прописать в цель на событие (нажатие кнопки подписки)-гугл аналитикс и ГРАМОТНО установить в коде 2 приземляющих страниц, чтобы все корректно работало.

Оплата после проверки работы.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА не обращаться, если:

1. Вы не работали с гугл аналитикс .

2. Вы не прописывали и не устанавливали на страницу ЦЕЛИ НА СОБЫТИЕ.

Стоимость работ 200 рублей.

12 лет назад
julimaxim
Юлия 
42 года
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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