Нужна кнопка на javascript и (или) flash при нажатии на которую будет происходить звонок на внутренний номер атс. У "кнопки" есть свой внутренний номер но регистрируется она на asterisk только при нажатии. Если ...
Установить на страницы цель на событие (гугл анал)
Необходимо прописать в цель на событие (нажатие кнопки подписки)-гугл аналитикс и ГРАМОТНО установить в коде 2 приземляющих страниц, чтобы все корректно работало.
Оплата после проверки работы.
УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА не обращаться, если:
1. Вы не работали с гугл аналитикс .
2. Вы не прописывали и не устанавливали на страницу ЦЕЛИ НА СОБЫТИЕ.
Стоимость работ 200 рублей.
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