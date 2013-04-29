Установить на страницы цель на событие (гугл анал)

Необходимо прописать в цель на событие (нажатие кнопки подписки)-гугл аналитикс и ГРАМОТНО установить в коде 2 приземляющих страниц, чтобы все корректно работало.

Оплата после проверки работы.

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПРОСЬБА не обращаться, если:

1. Вы не работали с гугл аналитикс .

2. Вы не прописывали и не устанавливали на страницу ЦЕЛИ НА СОБЫТИЕ.

Стоимость работ 200 рублей.