Передать параметры табов

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки134 просмотра

Необходимо передать параметры при кликании по табам:

active, expired, disabled, archive в php через jquery.

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jQueryPHP
12 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Требуемая задача выполнена. Рекомендую.
Несмотря на возникшие трудности, пришли к компромиссу и справились с задачей. Получил оплату вовремя.

Заявки фрилансеров

rash_prog
Эдуард 
32 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад