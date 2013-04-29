Устранение ошибки при авторизации на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки167 просмотров

1) сайт http://r.ournet.biz/18efRMG работает используя платформы http://r.ournet.biz/12Ul393, http://r.ournet.biz/YgETf5, http://r.ournet.biz/10O80Ig

2) после авторизации на странице http://r.ournet.biz/12UljF3 получаю ошибку http://r.ournet.biz/ZKN42X

3) ошибка возможно появилась после того как изменил данные доступа к базе данных и к обслуживающим почтовым ящиком, но после того как исправил данные доступа в конфигурационный файл, ошибка не исчезла

12 лет назад
eyeland
Лаур 
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
40 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

pekin
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Было приятно сотрудничать, не возникало проблем в обсуждении проекта , надеюсь на дальнейшее сотрудничество , рекомендую.

Заявки фрилансеров

pekin
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад