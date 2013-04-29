Доделать простой сайт на WP, в ручном режиме. Сайт готов на 20%. Порядок работ такой: 1.Доделка дизайна главной, стандартных страниц + 1 страница-каталог (не магазин!). 2. Переливка контента. Добавление обновленного контента. ...
Устранение ошибки при авторизации на сайте
1) сайт http://r.ournet.biz/18efRMG работает используя платформы http://r.ournet.biz/12Ul393, http://r.ournet.biz/YgETf5, http://r.ournet.biz/10O80Ig
2) после авторизации на странице http://r.ournet.biz/12UljF3 получаю ошибку http://r.ournet.biz/ZKN42X
3) ошибка возможно появилась после того как изменил данные доступа к базе данных и к обслуживающим почтовым ящиком, но после того как исправил данные доступа в конфигурационный файл, ошибка не исчезла
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