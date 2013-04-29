Доделать простой сайт на WP, в ручном режиме. Сайт готов на 20%. Порядок работ такой: 1.Доделка дизайна главной, стандартных страниц + 1 страница-каталог (не магазин!). 2. Переливка контента. Добавление обновленного контента. ...
Смена отображения товара. Joomla
Требуется сверстать внешний вид страницы отображения товара на сайте. Дизайн есть, нужна верстка. Сайт на Joomla.
Что трубуется сделать:
1) Принципиально изменить фон на странице коллекций (все три коллекции), используя прилагаемый шаблон.
2) Изменить слайдер
a. Обязательна кроссплатформенность
b. Будут два взаимосвязанных слайдера, один внизу, второй вверху.
i. Важно чтобы выбранный товар в нижнем слайдере находился по середине, кроме случаев когда это первая тройка и последняя.
ii. Выбранный товар в нижнем слайдере должен быть выделен. Чтобы было понятно какой товар выделен
iii. Вид слайдера меняется в зависимости от коллекции, связано с подстройкой каждого слайда, для улучшения отображения и красоты слайдов. ВАЖНО, чтобы страницы слайдеров на страницах колекций были независимы!
iv. Ползунок у слайдера должен быть пропорционален количеству товаров в коллекции, и занимать должен около трети ширины. Если в коллекции 8-10-12 слайдов, и ползунок уродлив, допускается уменьшить пропорции до 20-30%
Требуется совпадение пиксель-в-пиксель, прошу это учитывать и оставлять меньше простора для самодеятельности.
Все детали, ссылки и доступ дам исполнителю. Важно чтобы вы понимали что от вас требуется сделать, затягивать нельзя!
Для связи писать на job_oleg.d.
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