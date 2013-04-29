В ходе разработок сайта www.vidspecproekt.ru появились некоторые баги, надо починить. 1. Добавить функцию title к изображениям в админку. У нас есть код, который нужно вставить в шаблон страницы. ...
Нужна оптимизация подписной страницы
Нужна оптимизация данной подписной страницы 6ls3.ru/www/. Что бы страница быстрее подгружалась. Уменьшить размер дизайна без потери качества картинок. Исходники скину.
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