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Программист (разработчик) онлайн-видеочата - Wowza
Компании ООО «Даниэль», входящей в группу международных IT компаний требуется программист с опытом разработки приложений потокового видео/аудио вещания
Требования:
Опыт конфигурирования, разработки модулей, внедрения серверного ПО потокового видео/аудио вещания (Wowza Media Server).
Опыт разработки клиентских Flash/Flex приложений потокового видео/аудио вещания.
Обязанности:
Участие в проектировании системы потокового видео/аудио вещания (консультации).
Выполнение работ по техническому заданию
Добавление новой функциональности
Оценка времени выполнения поставленных задач
Оптимизация производительности
Условия:
Заработная плата по результатам собеседования.
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