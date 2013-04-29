Доработка интернет-магазина - работы по Flash

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок101 просмотр

1. Мелкие доработки флеш-конструктора рамок и паспарту

2. Доработки модуля просмотра фото в интерьере

3. Создание конструктора флеш-виджета для размещения фотографами на своих сайтах, в блогах

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12 лет назад
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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