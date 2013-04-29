Подключить loginza к проекту на code igniter

Есть проект, написанный на CI. Необходимо, помимо обычной авторизации / регистрации, добавить то же самое через сервис loginza.

В качестве отправной точки можно взять аналогичный функционал, сделанный в CMS на этом фреймворке (maxsite или cogear). Т.е. взять оттуда и интегрировать в нашу систему.

Соблюдение сроков с промежуточными контрольными точками обязательно!

Желательно иметь опыт с CI. При успешном выполнении будут другие периодические задачи. Жду расценки (пожалуйста, не пишите "с потолка", я разбираюсь в теме).