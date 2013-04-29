Выдернуть скрипт из готового функционала

Павел - отличный программист. Впервые за 7 лет работы в интернет бизнесе сталкиваюсь с таким программистом (чаще попадались рвачи и не сильно компетентные программеры). И цены демократичные и сделано с иголочки. Рекомендую. Отзыв не заказной, а действительно, от души! Обращайтесь, не пожалеете!