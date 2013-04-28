Сделать индивидуальный шаблон для страницы на Modx

Необходимо подключить индивидуальный шаблон к странице каталога товаров на Modx.

Пример как нужно сделать:

http://test.ritaspark.ru/katalog-ochkov.html - в левом меню на главной странице нужно поставить ссылку "Каталог с фото"

http://test.ritaspark.ru/zhenskie-ochki.html - вместо этого каталога нужно поставить сверстанный каталог(см. картинку). Каталога на сайте нет, его я как понимаю нужно будет поставить или подскажите как лучше реализовать, может вполне будет достаточно установить сверстанную страницу.

чтобы при нажатии на фото или название

http://test.ritaspark.ru/zhenskie-1.html - страница товара

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