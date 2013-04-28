Парсер авто сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок178 просмотров

Добрый день, требуется создать парсер продаваемых авто для сайта, работа по крону. Прокси не нужны сайты не банят, фото выкачиваем, всю информацию расскладываем по базе что возможно разложить.

Сайты возьмем -

http://auto.1777.ru/

http://www.avto25.ru/catalog/stavropol/

Парсим весь Ставропольский край. С делением по городам.

Заливать это все будем на скрипт для joomla - com_autobb

Проект срочный на следующей неделе, уже должнен начаться прсинг, возможно на каждый сайт разный исполнитель. Жду предложений.

Предоплата возможна исполнителя с большим стажем, безопасная сделка или по завершению.

Joomla
12 лет назад
reider8
34 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров