Требуется консультация по Joomla и Virtuemart.
Парсер авто сайта
Добрый день, требуется создать парсер продаваемых авто для сайта, работа по крону. Прокси не нужны сайты не банят, фото выкачиваем, всю информацию расскладываем по базе что возможно разложить.
Сайты возьмем -
http://www.avto25.ru/catalog/stavropol/
Парсим весь Ставропольский край. С делением по городам.
Заливать это все будем на скрипт для joomla - com_autobb
Проект срочный на следующей неделе, уже должнен начаться прсинг, возможно на каждый сайт разный исполнитель. Жду предложений.
Предоплата возможна исполнителя с большим стажем, безопасная сделка или по завершению.
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