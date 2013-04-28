Yii-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок92 просмотра

Нужен Yii программист, знания HTML+JS+PHP. Доработка сайта бухгалтерской отчетности. Работа удаленная в свободное время. Только БЕЛАРУСЬ, лучше Минск.

HTMLJavaScriptPHPYii
12 лет назад
velcom
Максим 
51 год
13 лет в сервисе
Был
день назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров