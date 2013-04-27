Twitter-скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Нужен аналог скрипта http://whotalking.com/twitter/Kenny+Stills

Плюс сделать добавление новых твитов на Ajax и парсинг трендов с Google по крону

AJAX
12 лет назад
tekilla
39 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка функционала сайта uk-lybgorod.ru

    $100

    Сайт на 1С-Битрикс. Бюджет 3000 рублей. 1. Необходимо сделать страницу сайта "Тарифы и услуги" http://uk-lubgorod.ru/rating/company/2/price.php , а так же отображение договоров и тарифов (на основе инфоблока "Тарифы и услуги" на странице конкретного ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта по готовым макетам

    $500

    Необходимо создать сайт, желательно на Opencart. Дизайн сайта должен соответствовать прикрепленным ниже макетам. Функционал понятен из макетов и описан в ТЗ, вкратце(не интернет магазин, оформление заказа, быстрое оформление заказа, личный кабинет). ...

    Opencart
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Календарь с админкой на joomla 1.5

    Доброго дня. Необходимо создать модуль календарь с отображением необходимых данных (приход товара) для покупателей и внедрить на сайт joomla 1.5 Данные вносит админ сайта. Подробности в личке. ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поставить сайт на CMS

    Нужно привязать сайт к CMS http://sitecake.com/ Приветствуются те, кто уже работал с ней. Рассмотрим анологичные CMS Черновик сайта здесь - http://kart.company-5.ru/

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт игры Крестики Нолики

    Требуется написать скрипт для игры "крестики нолики". Размер поля динамический, задается одним из участников игры. Кол-во крестиков или ноликов в ряд так же задается одним из участников. Игра между 2мя пользователями.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна натяжка на WordPress

    $15

    Есть одна сверстанная страница которую надо натянуть на WordPress. Шаблон можно брать просто любой за основу это страница сама по себе просто сателлит который будет правиться периодически из под админки страница будет только ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для https://kiris.urm.lt/by1/

    Нужен скрипт для автоматической регистрации мест на определенный день для подачи документов на визы в Литовское консульство. Вот ссылка https://kiris.urm.lt/by1/index.php?id=4. Все предложения на почту [email protected] или skype: silverman1666.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад