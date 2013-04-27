Нужно провести интеграцию RBK Money

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки109 просмотров

Нужно подключить RBK Moneu к форме заявок. Интеграцию стали проводить, но где-то ошибка, не идёт.

Все документы подписаны, баннер и логотип установлен. Джумла 3. Сроки и цена?

Joomla
12 лет назад
angel_1987
Анастасия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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