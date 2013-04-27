Починить корзину на webasyst

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка138 просмотров

Добрый день, не работает корзина на сайте digital-avenue.ru, ее нужно сделать как тут www.nakupila.ru

Все функции корзины уже есть, они стандартные, нужно только подправить визуальное отображение и починить оформление заказа – оно не работает.

Срок: сегодня

Бюджет 600 руб.

В дальнейшем буду обращаться к вам лично.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.

Webasyst
12 лет назад
IgorBrayt
Игорь 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Создать скрипт выгрузки товаров из xls

    создать скрипт выгрузки товаров из xls в таблицу на сайт для формирования заказов: указание количества к любой из позиций ---&gt; кнопка добавить ---&gt; формирование счета на оплату (счет по шаблону), отправка сформированного счета заказчику и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Разработчик/команда разработчиков на Drupal

    Есть ресурс на друпале (Каталог гостиниц). нужен адекватный программист на его сопровождение/доработку. Нам нужно: 1) Пофиксисть существующие баги 2) Разрабатывать новые решения (проект развивается). Хотелось бы найти человека на долгосрочное ...

    Drupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработка функционала скрипта в панели пользоват.

    $220

    Требуется выполнить доработку функционала СMS. Кратко о системе: Самописная СMS, php, OOП Код достаточно простой, без наворотов, которые бывают в сайтах на разных фреймворках. Удобная система шаблонов. ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Php. mysql, sphinx, kohana несколько мелких задач

    $100

    полное описание задач тут http://pastebin.com/qeXCGxcf в идеале нужен один человек, полный день работы и его оплата, так чтоб не морочиться с количеством скриптов и тп. нужна мелочевка, но ее прилично ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен парсер

    Добрый день! Нужен парсер, способный из нестандартных списков выдёргивать адрес, телефон и добавлять метки на карту. Пример списков в приложении. Как итог хочу увидеть: поле, куда заношу список, далее добавляю, после чего загружается карта ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание приложения для Facebook

    Tсть проект на разработку трех приложений для Facebook Примеры похожих двух: http://www.facebook.com/wunderman.ru/app_419394361439897 http://www.facebook.com/wunderman.ru/app_274537382646095 третье - по функционалу будет практически схожим с стандартным приложением "Мероприятия". ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доделать сайт и продвижение

    Необходимо доделать сайт на JOOMLA - добавить текста, все выровнять, добавить карты с Яндекса, добавить картинки, разделы. Так же необходимо настроить контекстную рекламу + продвижение сайта.

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад