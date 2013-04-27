Починить корзину на webasyst

Добрый день, не работает корзина на сайте digital-avenue.ru, ее нужно сделать как тут www.nakupila.ru

Все функции корзины уже есть, они стандартные, нужно только подправить визуальное отображение и починить оформление заказа – оно не работает.

Срок: сегодня

Бюджет 600 руб.

В дальнейшем буду обращаться к вам лично.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

1. Кол-во подобных реализованных проектов

2. Связь голосом ( обязательно )

ВНИМАНИЕ! ОТКЛИКИ оставленные НЕ В ФОРМАТЕ, который я попросил БУДУТ ОТКЛОНЯТЬСЯ. Нет смысла начинать сотрудничать, если точно не могут быть выполнены такие простейшие требования.