Доработка функционала скрипта в панели пользоват.

$220
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок167 просмотров

Требуется выполнить доработку функционала СMS.

Кратко о системе:

Самописная СMS, php, OOП

Код достаточно простой, без наворотов, которые бывают в сайтах на разных фреймворках.

Удобная система шаблонов.

Требуется доработать:

1. Вывод истекших записей в листинге конечной категории

2. Вывод дополнительного фото в записи

3. Найти и устранить баг функционала истечения тарифа для записи

4. Вывод записей пользователя в его панели

5. Однократно появляющийся баннер подписки в панели пользователя.

Детальное ТЗ по запросу.

Без предоплаты. Расчет 100% по выполнени указанных пунктов.

Обязательно обмен отзывами.

Бонусы:

- стабильное получение новых тз в рамках работы над функционалом скрипта, в котором

исполнитель уже разобрался

Сроки: ориентируемся на 5 дней

PHP
12 лет назад
webjournal
Павел 
49 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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