Php. mysql, sphinx, kohana несколько мелких задач

полное описание задач тут http://pastebin.com/qeXCGxcf

в идеале нужен один человек, полный день работы и его оплата, так чтоб не морочиться с количеством скриптов и тп.

нужна мелочевка, но ее прилично

по движку, его настройкам и остальному могу тыкать пальцем что где, структуру знаю.

думаю, уложимся в 4-6 часов, или даже меньше.

оплата по факту, вмз вебмани

связь

ася 193*0184–65

антиспам google

оставляйте цену вашего рабочего дня и контакты.

желательно если день будет воскресенье или понедельник.