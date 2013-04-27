Доработать интернет-магазин

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок159 просмотров

Необходимо сделать несколько пунктов по доработки корзины (оформления заказа)

Вышлю правки со скриншотами в ворд.

Оставляйте заявки для уточнения цены и сроков. Обязательно наличие опыта.

12 лет назад
serenia777
Игорь 
41 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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