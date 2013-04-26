Требуется опытный и ответственный программист с отличным знанием PHP и Zend Framework для сопровождения проектов (периодической доработки), таких как super-repetitor.info (биржа труда для репетиторов) и других. Оплата за фактически выполненную работу в соответствии с ТЗ. ...
Нужна помощь по созданию меню
Мне для сайта нужно меню, нашел то что подходит на одном из сайтов в интернете.
Нужно сделать что то на подобие его, т.е. мне нужен код CSS, HTML, который я вставлю себе на сайт и впишу свои пункты меню.
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