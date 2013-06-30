Человек пропал.. с деньгами.. и не выполнив работу по другому проекту. Этот проект он сдал. Не сказать что полностью качественно, но т.к. пропал не доработал до конца. Владислав объяснил причину пропажи себя уважительной причиной. Но все обещания сдать проект или вернуть деньги длится уже несколько месяцев. До тех пор пока деньги не будут возвращены - будет отрицательный отзыв. Честно, Владислав, не хотел писать отзыв, т.к. все же верю в вашу порядочность и жду, но должен его написать по причине того что не могу публиковать еще заявки на работу. Надеюсь что ты сам появишься и я отпишу здесь уже подтверждение того, что деньги были возвращены за невыполненную работу.