Верстка HTML/CSS, Wordpress, PHP/JS/AJAX скрипты
Пишу скрипты и сайты любой сложности ( PHP, Mysql, AJAX, Javascript, JQuery ). Верстаю шаблоны под все браузеры (кроссбраузерно). Пишу плагины, интегрирую шаблоны на все популярные CMS (движки сайтов), такие как: Wordpress, Joomla v.1-3, ModX, ShopScript и т.д.
Отзывы заказчиков
$350
0 баллов
12 лет назад
AJAX
Жду выполнения проекта.
$20
0 баллов
12 лет назад
WordPress
Человек пропал.. с деньгами.. и не выполнив работу по другому проекту. Этот проект он сдал. Не сказать что полностью качественно, но т.к. пропал не доработал до конца. Владислав объяснил причину пропажи себя уважительной причиной. Но все обещания сдать проект или вернуть деньги длится уже несколько месяцев. До тех пор пока деньги не будут возвращены - будет отрицательный отзыв. Честно, Владислав, не хотел писать отзыв, т.к. все же верю в вашу порядочность и жду, но должен его написать по причине того что не могу публиковать еще заявки на работу. Надеюсь что ты сам появишься и я отпишу здесь уже подтверждение того, что деньги были возвращены за невыполненную работу.
$60
10 баллов
12 лет назад
CSSHTMLJavaScriptPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
12 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
HTML-верстка
10 отзывов(-2)
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
8 отзывов
от $20
от 1 дня
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $300
от 5 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
2 отзыва(-2)
от $300
от 5 дней
нет рейтинга