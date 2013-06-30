webelyaev

Владислав webelyaev

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Верстка HTML/CSS, Wordpress, PHP/JS/AJAX скрипты

Пишу скрипты и сайты любой сложности ( PHP, Mysql, AJAX, Javascript, JQuery ). Верстаю шаблоны под все браузеры (кроссбраузерно). Пишу плагины, интегрирую шаблоны на все популярные CMS (движки сайтов), такие как: Wordpress, Joomla v.1-3, ModX, ShopScript и т.д.

Отзывы заказчиков

lucky777
Дмитрий 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$350
0 баллов
12 лет назад
Сделать 7 одностраничников
AJAX
Жду выполнения проекта.
Puxa
33 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$20
0 баллов
12 лет назад
Сверстать 2-х страничный сайт
WordPress
Человек пропал.. с деньгами.. и не выполнив работу по другому проекту. Этот проект он сдал. Не сказать что полностью качественно, но т.к. пропал не доработал до конца. Владислав объяснил причину пропажи себя уважительной причиной. Но все обещания сдать проект или вернуть деньги длится уже несколько месяцев. До тех пор пока деньги не будут возвращены - будет отрицательный отзыв. Честно, Владислав, не хотел писать отзыв, т.к. все же верю в вашу порядочность и жду, но должен его написать по причине того что не могу публиковать еще заявки на работу. Надеюсь что ты сам появишься и я отпишу здесь уже подтверждение того, что деньги были возвращены за невыполненную работу.
pashashch
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
$60
10 баллов
12 лет назад
Резиновая верстка с последующей разработкой
CSSHTMLJavaScriptPHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
anit79
Анна 
45 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Добавление формы на сайт
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kbv79
Борис 
45 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$50
10 баллов
12 лет назад
Верстка простого ПСД-макета
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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