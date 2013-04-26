Поправить фотогалерею (jquery)

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Закрыт3 заявки127 просмотров

Есть галерея http://enabea.com/123/hs/ex/1.html (стандартный код разработчика)

Нужно внести изменения:

1. при наведении на фото слева и справа появлялись стрелки навигации (пример - http://www.stolichniy.com.ua/service/conference_center/11/ в нижней части контента)

2. панель управления перенести в место названия внизу фото, а название убрать

ОБЯЗАТЕЛЬНО в проект указывайте сумму за разработку и срок выполнения!!!

HTMLjQuery
12 лет назад
adeld
46 лет
17 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

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