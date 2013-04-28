Привет всем!)) Работаем с двумя бекэндами по API. Загружаем заказы с бекенда1 в таблицу и меняем статусы заказам с по POST запросам с бекенда2 Знания ...
Программист для сопровождения проектов на Zend
Требуется опытный и ответственный программист с отличным знанием PHP и Zend Framework для сопровождения проектов (периодической доработки), таких как super-repetitor.info (биржа труда для репетиторов) и других. Оплата за фактически выполненную работу в соответствии с ТЗ. Пишите ссылки на проекты написанные вами на Zend. Интересует долгосрочное сотрудничество.
Заявки фрилансеров
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