Доработать движок

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки195 просмотров

Есть игровой сайт, движек написан на php с использованием фреймворка YII. Необходимо его немного доработать:

- добавить интеркассу

- сделать поддержку 3х баз (регистрация, отображение статистики) (в сайте есть возможность работы с 3 базами, нужно это все вывести на фронтенд и настроить)

PHPYii
12 лет назад
rmos
Анна 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров