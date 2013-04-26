Ищем опытного веб-мастера для постоянной работы

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка168 просмотров

Опыт работы: От года

Зарплата: 20-25 т. руб (800-1000$)

График работы: Полный день

Занятость: Постоянная, прошу обратить внимание, необходимо работать полный рабочий день.

Обязанности Задания различные – изменения, добавления товаров, написание скриптов.

Требования Отличное знание php, XHTML, MySQL, умение делать качественный дизайн за короткий срок уровня www.zhuchkam.net. На создание 1 сайта максимум 2 дня, контент выдается вебмастеру готовый.

Требуется высокая трудоспособность, оперативность и ответственность.

Есть перспектива увеличения ЗП и карьерного роста.

Инициатива приветствуется.

Условия Работа удаленная. Рабочая неделя пн-пт, строго 8-часовой рабочий день, самое позднее в 10:00 по Московскому времени человек должен быть на рабочем месте.

MySQLPHP
12 лет назад
RabotaZdes3
Алена 
40 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

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