Требуется веб-программист для увлекательной работы по созданию "умных сайтов". Необходимы знания PHP, MySQL, JS, Ajax и опыт работы от 2 лет, а также желание развиваться в этой области, достигать высоких результатов. Инициативность в работе ...
Ищем опытного веб-мастера для постоянной работы
Опыт работы: От года
Зарплата: 20-25 т. руб (800-1000$)
График работы: Полный день
Занятость: Постоянная, прошу обратить внимание, необходимо работать полный рабочий день.
Обязанности Задания различные – изменения, добавления товаров, написание скриптов.
Требования Отличное знание php, XHTML, MySQL, умение делать качественный дизайн за короткий срок уровня www.zhuchkam.net. На создание 1 сайта максимум 2 дня, контент выдается вебмастеру готовый.
Требуется высокая трудоспособность, оперативность и ответственность.
Есть перспектива увеличения ЗП и карьерного роста.
Инициатива приветствуется.
Условия Работа удаленная. Рабочая неделя пн-пт, строго 8-часовой рабочий день, самое позднее в 10:00 по Московскому времени человек должен быть на рабочем месте.
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