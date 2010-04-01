Здравствуйте. Настройка дизайна и программинг форм сторонних сервисов. Нужно поработать с имиджем сайта, а именно на сайте используются сторонние сервисы, такие как: zendesk (www.zendesk.com) – сервис ...
PrestaShop - переписать модуль корзины
Необходимо переписать модуль корзины, ссылка на сайт http://prestanew.tw1.ru/
Prestashop 1.4.10
Корзина
При добавлении товара клиент автоматически переходит в корзину.
Блок с информацией о добавленном товаре оставить так.
Кнопку «Продолжить покупки» оставить.
Блок «1.Учетная запись» - убрать полностью
Блок «2.Способы доставки» - убрать полностью
Блок «3.Выберите способ оплаты» - убрать полностью
Добавить поля:
«Имя» - обязательное поле
«Телефон» - обязательное поле
Если Вам необходима одна из услуг, отметьте ее галочкой
«Доставка до адреса»
«Самовывоз со склада»
«Монтаж двери»
По умолчанию значение «нет».
Кнопка «Оформить заказ» - яркая зеленая.
Все – при нажатии «Оформить заказ» - заказ уходит на почту интернет-магазина и по возможности, но необязательно, смс клиенту на номер, что заказ принят!
Ну и сообщение на странице «Ваш заказ успешно оформлен! В ближайшее время с Вами свяжется менеджер магазина.»
Вся корзина должна быть реализована на 1 странице без переходов!
сроки и цена?
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