PrestaShop - переписать модуль корзины

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка93 просмотра

Необходимо переписать модуль корзины, ссылка на сайт http://prestanew.tw1.ru/

Prestashop 1.4.10

Корзина

При добавлении товара клиент автоматически переходит в корзину.

Блок с информацией о добавленном товаре оставить так.

Кнопку «Продолжить покупки» оставить.

Блок «1.Учетная запись» - убрать полностью

Блок «2.Способы доставки» - убрать полностью

Блок «3.Выберите способ оплаты» - убрать полностью

Добавить поля:

«Имя» - обязательное поле

«Телефон» - обязательное поле

Если Вам необходима одна из услуг, отметьте ее галочкой

«Доставка до адреса»

«Самовывоз со склада»

«Монтаж двери»

По умолчанию значение «нет».

Кнопка «Оформить заказ» - яркая зеленая.

Все – при нажатии «Оформить заказ» - заказ уходит на почту интернет-магазина и по возможности, но необязательно, смс клиенту на номер, что заказ принят!

Ну и сообщение на странице «Ваш заказ успешно оформлен! В ближайшее время с Вами свяжется менеджер магазина.»

Вся корзина должна быть реализована на 1 странице без переходов!

сроки и цена?

PrestaShop
12 лет назад
nrc
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Настройка дизайна и программинг форм

    Здравствуйте. Настройка дизайна и программинг форм сторонних сервисов. Нужно поработать с имиджем сайта, а именно на сайте используются сторонние сервисы, такие как: zendesk (www.zendesk.com) – сервис ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Калькулятор HTML5+JQUERY или FLASH

    $2500

    Необходимо разработать красивый графический интуитивно понятный калькулятор для расчета стоимости шкафов купе и дверных систем. Необходимо продумать графическую составляющую проекта, чтоб это было наглядно, возможно какие-то движения дверей или еще что-то, жду предложений от Вас. ...

    HTMLjQuery
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Web-программист

    $1000

    Требуется для удаленной работы веб-программист. Требования быть доступным в сети минимум 4 часа в рабочее время, в рабочие дни. Проекты на 1c-bitrix, drupal, opencart. Возможна попроектная либо помесячная оплата.

    DrupalOpencart
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать скрипт создания XML-файла

    $50

    Добрый день, коллеги. Нужен скрипт, который из TXT или HTML файла сделает XML файл, разбив все по столбцам. Скрипт должен, например, определить номер телефона и засунуть его в в столбец «Номер телефона» ...

    HTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для сайта

    $30

    Требуется сделать скрипт который запускается по крон на сервере. Данный скрипт имитирует действия пользователя на сайте. Переходит по ссылкам, оставнавливается на 1-2 мин, потом проходит по остальным страницам. Здесь надо просто предусмотреть чтобы порядок ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Настроить компонент ZOO в Joomla 1.5

    $25

    Здравствуйте Уважаемые! Имеется каталог товаров, сделанный в ZOO (Joomla 1.5), в нём фотогалерея со слайд-шоу очень быстро перелистывает картинки. Настроек в панели нет. Надо: замедлить скорость слайд-шоу, либо отключить его совсем ...

    Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • CMS для landing'ов

    Нам нужно прикрутить несколько одностраничников (landing page) к cms. Ищу такую CMS с помощью которой можно будет редактировать сайты прямо на страничке (не заходя в админку). Пример sitecake.com/ . ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад