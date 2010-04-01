PrestaShop - переписать модуль корзины

Необходимо переписать модуль корзины, ссылка на сайт http://prestanew.tw1.ru/

Prestashop 1.4.10

Корзина

При добавлении товара клиент автоматически переходит в корзину.

Блок с информацией о добавленном товаре оставить так.

Кнопку «Продолжить покупки» оставить.

Блок «1.Учетная запись» - убрать полностью

Блок «2.Способы доставки» - убрать полностью

Блок «3.Выберите способ оплаты» - убрать полностью

Добавить поля:

«Имя» - обязательное поле

«Телефон» - обязательное поле

Если Вам необходима одна из услуг, отметьте ее галочкой

«Доставка до адреса»

«Самовывоз со склада»

«Монтаж двери»

По умолчанию значение «нет».

Кнопка «Оформить заказ» - яркая зеленая.

Все – при нажатии «Оформить заказ» - заказ уходит на почту интернет-магазина и по возможности, но необязательно, смс клиенту на номер, что заказ принят!

Ну и сообщение на странице «Ваш заказ успешно оформлен! В ближайшее время с Вами свяжется менеджер магазина.»

Вся корзина должна быть реализована на 1 странице без переходов!

сроки и цена?