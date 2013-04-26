Калькулятор HTML5+JQUERY или FLASH

Необходимо разработать красивый графический интуитивно понятный калькулятор для расчета стоимости шкафов купе и дверных систем. Необходимо продумать графическую составляющую проекта, чтоб это было наглядно, возможно какие-то движения дверей или еще что-то, жду предложений от Вас. Мы видим калькулятор так:

При открытии калькулятора выбор между 2-мя картинками, при переходе в нужный раздел сверху появляются 2 вкладки ДВЕРНЫЕ СИСТЕМЫ и ШКАФЫ КУПЫ, для удобства перехода между видами расчетов.

При открытие нужного раздела появляются сбоку системы и их профиля, а так же для ШКАФОВ КУПЕ внутреннее наполнение: полки, штанги, лифты и т.д. При добавлении необходимых элементов в шкаф, в нужную секцию, это должно отображаться графически. При работе с калькулятором шкафа купе, возможно стоит двери показывать отдельно, но при необходимости поставив галочку, чтоб они вставали на шкаф и при клике ездили. Стоит так же предусмотреть наложение графики на двери, так как мы делаем еще и фотопечать на стекле. Калькулятор должерн считать с погрешностью +/- 5000р. Для полного понимания о чем идет речь посмотрите тут – sunboat.ru/

Если существуют вопросы, пишите, я постараюсь ответить.