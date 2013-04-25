Сверстать макет и интегрировать в CMS

$150
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки120 просмотров

Макет в psd нужно сверстать (с использованием скриптов аякс) и интегрировать в CMS. CMS желательно написать под сайт. Пишите сроки выполнения. Цена: 5000 р. Варианты оплаты работы разные (на выбор исполнителя)

12 лет назад
danastin
Денис 
42 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров