Перенос сайта на Питоне, правки по верстке

$130
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок141 просмотр

Перенести сайт на Питоне,сделать правки по верстке

Бюджет: 4000 рублей Срок: 3–4 часа

Оплата строго по факту исполнения: на карту любого банка.

Python
12 лет назад
ZakazProektov
Иван 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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