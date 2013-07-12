Bitrix. Настроить форму отправки сообщений с сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки117 просмотров

В работает отправка но не приходит часть полей.

ТЗ выбранному исполнителю.

СРОЧНО!

12 лет назад
onlineproject
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

lafisques
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$50
1 день
Работа выполнена на отлично!

Заявки фрилансеров

lafisques
Олег 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад