PHP-разработчик на полставки

PHP-разработчик, 1/2 дня.

jQuery, ООП на базовом уровне, умение прикрутить верстку, понимание SQL и умение писать запросы с джойнами.

умение взять и освоить новый фреймворк, либо взять любимый Yii/CI/Zend и сделать на нем.

Время работы свободное, важен результат каждый день, отчетность ежедневная в виде кода на FTP, затем коммитов в Git.

Сложные и интересные проекты, никаких говносайтов на Джумле.

Перед приемом даю простой тест, надо заполнить онлайн, ответы на три вопроса и одна задача на 5 минут.