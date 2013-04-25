Правки на сайте на MODx Revolution

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$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок122 просмотра

ТЗ в приложении.

Выполнять строго в последовательности, указанной в ТЗ.

В ответе пишите сроки.

Без предоплаты. Возможна оплата частями.

MODX
12 лет назад
9817471986
40 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров