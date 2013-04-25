здравствуйте! Блог на Wordpress hard-life.ru заражен трояном, который делает редирект. В Windows редиректа не будет, но некоторые антивирусы его видят. В Mac OS редирект идет на Google. Заражены файлы скриптов. Нужно оперативно ...
Правки на сайте на MODx Revolution
ТЗ в приложении.
Выполнять строго в последовательности, указанной в ТЗ.
В ответе пишите сроки.
Без предоплаты. Возможна оплата частями.
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