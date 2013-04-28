Задача для программиста по perl, cms 4site

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка144 просмотра

Нужен программист, знакомый с сиcтемой управления сайта 4site

Иметь опыт работы с веб-приложениями на основе Apache+Perl+MySQL

Для начала нужно настроить отображение иконки на карточке товара.

Далее, если сотрудничестов будет налажено, нужно будет клонировать сайт, сделать некоторые доработки, поддрежать ранее созданные сайты

ApacheMySQL
12 лет назад
serjozhik
Сергей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

bockor
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$22
1 день
Доработку выолнил, всё в порядке, всем доволен , будем обращатся еще
Адекватный заказчик, четкая задача, рекомендую.

Заявки фрилансеров

bockor
Михаил 
47 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад