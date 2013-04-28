Задача для программиста по perl, cms 4site

Нужен программист, знакомый с сиcтемой управления сайта 4site

Иметь опыт работы с веб-приложениями на основе Apache+Perl+MySQL

Для начала нужно настроить отображение иконки на карточке товара.

Далее, если сотрудничестов будет налажено, нужно будет клонировать сайт, сделать некоторые доработки, поддрежать ранее созданные сайты