Нужен скрипт для парсинга сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок163 просмотра

Есть список сайтов с которых нужо парсить 2 типа объявления (траки и грузы) и вставлять в наш сайт на Yii.

Поля куда нужно вставлять инфу:

Pickup Date

Origin State

Origin City

Radius

Destination State

Destination City

Equipment

Weight

Length

Type

Contact Information

Подробности в личной переписке.

http://www.liveloads.com/

http://trulos.com/Broker/Broker.asp (траки)

http://trulos.com/Trulos/Post-Truck-Loads/Truck-Load-Board.aspx (грузы)

http://www.landstarbroker.com/Loads/LoadCriteria.asp (грузы)

http://www.123loadboard.com/

Yii
12 лет назад
AleksON
35 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров