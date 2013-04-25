Нужно подключить модуль оплаты pay2pay.com на сайт без стандартной CMS, написанный на php.
Нужен скрипт для парсинга сайта
Есть список сайтов с которых нужо парсить 2 типа объявления (траки и грузы) и вставлять в наш сайт на Yii.
Поля куда нужно вставлять инфу:
Pickup Date
Origin State
Origin City
Radius
Destination State
Destination City
Equipment
Weight
Length
Type
Contact Information
Подробности в личной переписке.
http://trulos.com/Broker/Broker.asp (траки)
http://trulos.com/Trulos/Post-Truck-Loads/Truck-Load-Board.aspx (грузы)
http://www.landstarbroker.com/Loads/LoadCriteria.asp (грузы)
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