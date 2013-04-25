Заполнение формы и вывод результата (PHP)

Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ru/tracking/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC206630623US)

Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает номер вставляет в эту форму и на выходе считывает данные с ресурса с выводом результата. Вывод результата должкен быть в формате Html как на сайте.

Оплата: по WebMoney. Делаете работу, показываете пример на каком нибудь бесплатном хостинге, далее я оплачиваю работу и вы уже высылаете исходный код мне на емаил.

Сроки 2-3 часа.

ВАЖНО: если оставляете заявку то указывайте сумму и сроки!