Заполнение формы и вывод результата (PHP)

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Завершен2 заявки134 просмотра

Описание: Есть сайт http://www.emspost.ru/ru/tracking/ где можно отслеживать посылки. В форме одно поле в котором нужно ввести номер посылки и выпадет результат. (например EC206630623US)

Задача: требуется создать функцию на php c использованием CURL которая на входе получает номер вставляет в эту форму и на выходе считывает данные с ресурса с выводом результата. Вывод результата должкен быть в формате Html как на сайте.

Оплата: по WebMoney. Делаете работу, показываете пример на каком нибудь бесплатном хостинге, далее я оплачиваю работу и вы уже высылаете исходный код мне на емаил.

Сроки 2-3 часа.

ВАЖНО: если оставляете заявку то указывайте сумму и сроки!

HTMLPHP
12 лет назад
vladsold
Влад 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
26 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
35 минут назад
12 лет назад
$60
1 день
Не первый раз работаю с данным исполнителем. Быстро и качественно. Рекомендую !
Отличный заказчик. Все устроило, четкое тз, полная предоплата, никаких проблем. Оценка +10

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hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
35 минут назад
12 лет назад
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