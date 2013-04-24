Надо сделать что-то типа корзины для рассылки менеджерам информации о добавленных позициях на сайте. Т.е. этот функционал будет работать для ролей Анонимусов. Около каждой модели сделать кнопку добавить. Как если бы это ...
Доработка магазина на Magento
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in
/home/spdua/public_html/anave.kiev.ua/lib/Oz/Deepzoom/thumbnail.inc.php
on line 474
не отображается в каталоге заведенная модель 2238
В галерее проданые фото должны перемещаться в коней галереи, и ярлыки
быть на такими раздражающими (Вишневыми - цвет Anave)
Убрать атрибут Default Store View, оставить только Admin.
1.Добавить в фильры "Длина модели"
2. В карточке товара рядом с добавить в избранное сделать "Вернуться в
каталог", убрать "Длина рукава"
3. После нажатия "КУПИТЬ" и "ПРОДОЛЖАТЬ ПОКУПКИ" нужно возрашаться в
каталог, а не оставаться в карточке
4. При шажатии "КУПИТЬ" и "ЗАВЕРШИТЬ ЗАКАЗ" количество должно стоять
не складское, а то количество, которое человек покупает
5. В админке при организации нового настраиваемого товара УБРАТЬ этап
с птичкой на РАЗМЕР, проставлять ее автоматически и переходить к
заполнению данных по товару и МОДЕЛЬ должна быть в этом списке, а не
бегать по меню атрибутов, искать ее и дополнять или хотя бы включить в
сценарий сначала заполнить управление аттрибутами , а потом заполнять
товар с новой моделью
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