Доработка магазина на Magento

Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in

/home/spdua/public_html/anave.kiev.ua/lib/Oz/Deepzoom/thumbnail.inc.php

on line 474

не отображается в каталоге заведенная модель 2238

В галерее проданые фото должны перемещаться в коней галереи, и ярлыки

быть на такими раздражающими (Вишневыми - цвет Anave)

Убрать атрибут Default Store View, оставить только Admin.

1.Добавить в фильры "Длина модели"

2. В карточке товара рядом с добавить в избранное сделать "Вернуться в

каталог", убрать "Длина рукава"

3. После нажатия "КУПИТЬ" и "ПРОДОЛЖАТЬ ПОКУПКИ" нужно возрашаться в

каталог, а не оставаться в карточке

4. При шажатии "КУПИТЬ" и "ЗАВЕРШИТЬ ЗАКАЗ" количество должно стоять

не складское, а то количество, которое человек покупает

5. В админке при организации нового настраиваемого товара УБРАТЬ этап

с птичкой на РАЗМЕР, проставлять ее автоматически и переходить к

заполнению данных по товару и МОДЕЛЬ должна быть в этом списке, а не

бегать по меню атрибутов, искать ее и дополнять или хотя бы включить в

сценарий сначала заполнить управление аттрибутами , а потом заполнять

товар с новой моделью