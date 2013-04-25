Php-скрипт, срабатывающий при выходе с сайта

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Закрыт4 заявки135 просмотров

На php нужно написать скрипт реализующий показ всплывающего окна при уходе посетителя с сайта (сайт без CMS - просто на HTML). Всплывающее окно реализовать методами jquery с последующей интеграцией скрипта в сайт. На сайте уже используется слайдер на jquery поэтому нужно добавить новый скрипт так, чтобы не возникло конфликтов с имеющимся слайдером.

За основу поведения скрипта можно взять реализацию на сайте http://www.leadertask.ru. Закрытие сайта приводит к показу окна с предложением подарка. Если пользователь соглашается, то ему показывают модальное окно в котором нужно ввести имя и Email. После клика по кнопке «Получить», в текстовый файл на сервере записывается имя и email посетителя, а ему самому на указанный адрес отправляется письмо со ссылкой для скачивания подарка. Ссылка должна быть не прямой, а иметь примерно такой вид

домен_нашего_сайта.ru/KLndsf873Gt, где KLndsf873Gt генерируется рандомно для каждого посетителя. Вести ссылка будет всегда на один и тот же файл, но сама ссылка должна быть каждый раз разной, чтобы никто из пользователей не смог выложить в сеть прямую ссылку на файл.

Скрипт должен уметь устанавливать куку, для того, чтобы второй раз тому же самому посетителю данное предложение уже не показывалось.

HTMLjQueryPHP
12 лет назад
leonidus
Леонид 
43 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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