Php-скрипт, срабатывающий при выходе с сайта

На php нужно написать скрипт реализующий показ всплывающего окна при уходе посетителя с сайта (сайт без CMS - просто на HTML). Всплывающее окно реализовать методами jquery с последующей интеграцией скрипта в сайт. На сайте уже используется слайдер на jquery поэтому нужно добавить новый скрипт так, чтобы не возникло конфликтов с имеющимся слайдером.

За основу поведения скрипта можно взять реализацию на сайте http://www.leadertask.ru. Закрытие сайта приводит к показу окна с предложением подарка. Если пользователь соглашается, то ему показывают модальное окно в котором нужно ввести имя и Email. После клика по кнопке «Получить», в текстовый файл на сервере записывается имя и email посетителя, а ему самому на указанный адрес отправляется письмо со ссылкой для скачивания подарка. Ссылка должна быть не прямой, а иметь примерно такой вид

домен_нашего_сайта.ru/KLndsf873Gt, где KLndsf873Gt генерируется рандомно для каждого посетителя. Вести ссылка будет всегда на один и тот же файл, но сама ссылка должна быть каждый раз разной, чтобы никто из пользователей не смог выложить в сеть прямую ссылку на файл.

Скрипт должен уметь устанавливать куку, для того, чтобы второй раз тому же самому посетителю данное предложение уже не показывалось.