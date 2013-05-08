Добавить на сайт счетчик кода Яндекс-Метрики

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Завершен6 заявок152 просмотра

CMS - PrestaShop

Дополнительные проекты по сайту будут позже.

PrestaShop
12 лет назад
alexeycus
Алексей 
43 года
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад
$10
1 день
Все сделано в заявленные сроки и качественно. Деловой подход, качественная работа, адекватные деньги. Продолжаем сотрудничество.
Очень хороший и честный заказчик. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

melenchenko
Роман 
41 год
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
12 лет назад

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