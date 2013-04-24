Создать простую форму заказа с возможностью выбора города и района. Подробное ТЗ и пример формы вышлю в личном сообщении. Просьба указывать стоимость и сроки
Требуется скрипт, генерирующий ссылки
Требуется скрипт, генерирующий ссылки на основе теории вероятности по каждому из параметров.
Формирование ссылки происходит на основе формулы:
(а-и) условный+ (1-3) условный+ ((a1-a2) инкотенация+ (b1-b2) инкотенация+ (c1-c2)) = ссылка
Где
а. Безанкорная ссылка
б. Урл в анкоре
в. Очеловеченный анкор точного вхождения
г. Точное вхождение
и т.д., у каждого из которых проставлена степень вероятность
1. nofollow ссылка
2. изображение из статьи
и т.д, у каждого из которых проставлена степень вероятность
a1) с www
a2) без www
b1) с http://
b2) без http://
и т.д., т.е. или с долей вероятностью должно использоваться или а1 или а2, или b1 или b2, но и а1-2 и b1-2 должны быть использованы в ссылке.
Глобально, на входе будет Страница сайта и ключевой запрос, а также все необходимые данные, которые должен запросить скрипт для формирования того или иного значения формулы.
На выходе должна появиться 1 ссылка.
Вроде бы на первый взгляд легкое задание, при внимательном рассмотрении является не таким простым.
Время на скрипт - 2,5 недели (обсуждение всех вопросов по скрипту - до 2 мая, далее я уезжаю в отпуск, по приезду из отпуска сразу же сдача скрипта, без доп. вопросов).
От вас жду вопросы и бюджет.
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