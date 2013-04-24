Требуется скрипт, генерирующий ссылки на основе теории вероятности по каждому из параметров.

Формирование ссылки происходит на основе формулы:

(а-и) условный+ (1-3) условный+ ((a1-a2) инкотенация+ (b1-b2) инкотенация+ (c1-c2)) = ссылка

Где

а. Безанкорная ссылка

б. Урл в анкоре

в. Очеловеченный анкор точного вхождения

г. Точное вхождение

и т.д., у каждого из которых проставлена степень вероятность

1. nofollow ссылка

2. изображение из статьи

и т.д, у каждого из которых проставлена степень вероятность

a1) с www

a2) без www

b1) с http://

b2) без http://

и т.д., т.е. или с долей вероятностью должно использоваться или а1 или а2, или b1 или b2, но и а1-2 и b1-2 должны быть использованы в ссылке.

Глобально, на входе будет Страница сайта и ключевой запрос, а также все необходимые данные, которые должен запросить скрипт для формирования того или иного значения формулы.

На выходе должна появиться 1 ссылка.

Вроде бы на первый взгляд легкое задание, при внимательном рассмотрении является не таким простым.

Время на скрипт - 2,5 недели (обсуждение всех вопросов по скрипту - до 2 мая, далее я уезжаю в отпуск, по приезду из отпуска сразу же сдача скрипта, без доп. вопросов).

От вас жду вопросы и бюджет.