Требуется программист Java Script

Если вы креативный человек и вам будет интересно работать над абсолютно новым

проектом для Рунета, у вас есть портфолио с примерами работ, вы адекватно

относитесь к работе в коллективе, в заявленный срок выполняете поставленные задачи

и владеете рядом навыков, описанных ниже, тогда связывайтесь с нами.

Необходимые требования:

- Обязательно понимание ОП, MVC, шаблонов программирования

- Глубокое понимание Java Script, опыт работы не менее 2х лет.

- Git

- Умение работать в команде и соблюдать общий стиль.

- Умение быстро разбираться в чужом коде.

- Знание какой-либо СУБД.

Требуется профессиональный Java Script программист на полный рабочий день

удаленно для работы над проектом связанным с 3D визуализацией

(WebGL).