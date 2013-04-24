Спарсить немного описаний

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок147 просмотров

Господа нужно спарсить немного контента. Спарсить текст и картинки. Подробности в прикрепленном файле.

цена 30 баксов

12 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
22 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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