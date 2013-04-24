Доработка корпортала Битрикса

Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает.

Возможно, нужно будет доделать CRM.

В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также интересуют кандидатуры на постоянное сотрудничество.