Доработка корпортала Битрикса

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает.

Возможно, нужно будет доделать CRM.

В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также интересуют кандидатуры на постоянное сотрудничество.

12 лет назад
Antonina26
Антонина 
38 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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