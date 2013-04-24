Парсинг сообщества сайта http://www.globalcio.ru/ Получаем фамилию, имя, отчество, предприятие, должность, страна, город участника Выдаем всех участников в файле в формате csv Пример, где берем информацию об одном участнике ...
Доработка корпортала Битрикса
Требуется человек, который программирует под корпортал (1с-Бирикс: Корпоративный портал) и неплохо его знает.
Возможно, нужно будет доделать CRM.
В заявке указывайте, пожалуйста, область знаний в портале и стоимость часа программирования. Также интересуют кандидатуры на постоянное сотрудничество.
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