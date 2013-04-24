Задание по парсерам: ---------------------------------------------------------------- сайты, из которых нужно запарсить базу наружной рекламы: http://base.p-o.com.ua/boards/ - (есть экспорт в эксель) http://base.newsoutdoor.com.ua/ -( можно сохранить все в эксель) ...
Доработки на сайте (Joomla)
Здравствуйте.
В прикрепленном файле ТЗ.
Ваша цена за работу и ориентировочные сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Обязанности на первый этап работы: 1. Рефакторинг веб-проекта (MySql, PhP, Yii, JavaSript, CSS3) 2. Написание технической документации 3. Верстка Обязанности на второй этап работы: 1. Дальнейшее развитие ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Требуется PHP разработчик + верстальщик на постоянную удалённую работу. Над чем придётся работать: - вёрстка дизайн макетов - подключение к CMS Joomla - реализация компонентов ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
На сайте необходимо обновить Джумлу и починить корзину. Требуется опытный и ответственный разработчик. Также возможна работа и по другим проектам.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день! Нужен перевод плагина "membership" от компании WPMUDEV. Что требуется: 1) Добавить в него валюту "Рубли" 2) Добавить платёжный шлюз "Робокасса" или "Qiwi" Ссылка на ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $2850
Над чем нужно работать: * Разработка новых и доработка существующих модулей системы; * Оптимизация производительности; * Серверное программирование PHP 5 ООП (самописный движок); * Написание запросов к БД MySQL 5.1; ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо убрать вирусный код с сайтаВеб-программирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно добавить пару полей в нашем скрипте. Это система просмотра товара. Человек вводит инфу на сайт, где товар, Наименование и скрипт сам выдают код, для пользователя чтобы он мог потом ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Надо сделать навигацию по сайту, чтобы ориентироваться когда находишься на карточке товара, например http://gudklimat.ru/tovar.php?id=134 и сделать над товаром навигацию вида: вентиляция/ производитель/ ЭКО-СВЕЖЕСТЬ 05-И И такое дерево для каждого раздела, для каждого производителя, для ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доработать спортивный сайт на drupal 7: 1. Прикрутить к сайту сторонний форум движок (желательно IPB), связать профили на сайте и профили на форуме. 2. Создать раздел "События" в который могут добавлять ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад