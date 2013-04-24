Доработки на сайте (Joomla)

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Закрыт1 заявка140 просмотров

Здравствуйте.

В прикрепленном файле ТЗ.

Ваша цена за работу и ориентировочные сроки.

Joomla
12 лет назад
nice-client
Иван 
44 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров