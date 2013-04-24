Нужно добавить пару полей в скрипте

Нужно добавить пару полей в нашем скрипте.

Это система просмотра товара.

Человек вводит инфу на сайт, где товар, Наименование и скрипт сам выдают код, для пользователя чтобы он мог потом смотреть где его товар.

Всю эту инфу добавляем руками, и сами вписывам.

Нужно только добавить 3-4 доп. поля для информации.

url скину заинтересовавшим лицам