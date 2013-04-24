Нужно добавить пару полей в скрипте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки157 просмотров

Нужно добавить пару полей в нашем скрипте.

Это система просмотра товара.

Человек вводит инфу на сайт, где товар, Наименование и скрипт сам выдают код, для пользователя чтобы он мог потом смотреть где его товар.

Всю эту инфу добавляем руками, и сами вписывам.

Нужно только добавить 3-4 доп. поля для информации.

url скину заинтересовавшим лицам

12 лет назад
senaste
Алишер 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад
$6
1 день
Все прошло великолепно. Спасибо за работу! будем сотрудничать дальше
Отличный заказчик! Приятно работать!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
12 лет назад