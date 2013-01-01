Мелкие правки по OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт9 заявок131 просмотр

Нужно сделать мелкие правки на движке OpenCart (что-то убрать, что-то поставить, где-то изменить шрифт, добавить виджет "вконтакте" и т.д.). Работа не сложная. Требования к программисту: 1. Пунктуальность. Если мы договариваемся о сроке- то мы договариваемся о конкретном сроке. 2. Честность

Работа не сложная, подробности пришлю в ЛК или скайп.

Opencart
12 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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