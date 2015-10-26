Алексей- профессионал своего дела. Могу сказать с уверенностью, так как работал со многими дизайнерами. Сразу предлагает варианты баннеров, которые и не требуют особых правок. Не нужно ничего объяснять лишнего, все понимает быстро, четко исполняет. Один из лучших исполнителей на этом сайте. Обязательно обращусь за новыми баннерами. Рекомендую.