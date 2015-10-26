Необходимо нарисовать 10 креативов для рекламы в fb и vk. (По 5 штук на одну сеть). Тема- маркетинговые услуги. Тз, разумеется, предоставлю.
- Баннеры23 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужно нарисовать аватарку для группы, главный пост-закреп и обложку для группы в VK. Прошу скидывать цену и срок. Подробности по работе в скайпе.Завершен6 лет назад
Необходимо нарисовать логотип для интернет-магазина интимных товаров. ТЗ, описание и сайт сброшу в ЛС. Прошу писать цену и срок.Логотипы и Знаки38 заявокЗакрыт7 лет назад
На сайте установлен модуль массового изменения цен: https://opencart2x.ru/moduli/back-end/massovoe-izmenenie-cen Также на сайте установлены выгрузки от нескольких поставщиков, которые обновляются ежедневно по крону. При одноразовой установке цен на категории через модуль- они сбиваются при следующем же ...Закрыт7 лет назад
Необходимо настроить Адвордс и Директ для рекламы интернет-магазина интимных товаров intimfirst.ru. При настройке желательно пользоваться сервисами типа keycollector, магадан и т.п. Ассортимент позволяет составить не одну тысячу объявлений. (Разумеется с минусацией). Сайт указан для ...Контекстная реклама14 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо провести внутреннюю SEO-оптимизацию сайта, правильно настроить необходимые модули (модули с нашей стороны). Интернет магазин интимных товаров intimfirst.ru. Движок - opencart Прошу писать цену, ориентировочный срок, примерный план работ. Сайт указан для получения максимально ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо установить шаблон на ocstore 2.3, настроить модули, которые уже есть в шаблоне. Установить выгрузки от 3-х поставщиков (xml, csv форматы в основном). Выгрузки должны ежедневно обновляться в автоматическом режиме в 6.00 утра. Демо шаблона: http://tech-store.octemplates.net ...Закрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать баннеры для интернет-магазина интимных товаров. Сайт в разработке: http://sport.ans-wow.ru Какие баннеры рисовать: -2 баннера для слайдера -3 баннера (под слайдером) -2 баннера ( в самом ...Завершен7 лет назад
На шаблоне Ocstore необходимо настроить несколько модулей: 1) import/export- 3 поставщика- ежедневное автоматическое обновление (по cron) 2) модули для работы с группами категорий товаров- цена, сортировка товаров и т.д. 3) модули для ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн сайта в стиле пинап: -главная страница -страница каталога -карточка товара -корзина -404 -Thankyoupage -пара диалоговых окон для обратного звонка Подробное тз и ...Дизайн сайтов43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен логотип для интернет-магазина интимных товаров. Тз скину после отклика Прошу писать цену и срокЛоготипы и Знаки1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сверстать 6 страниц, натянуть на ocStore 2.3, установить несколько модулей: -модуль import/export (3 поставщика) -модуль установки цен по категориям -др Итоговая работа- работающий интернет магазин интимных товаров. ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Для главной страницы интернет-магазина нужно нарисовать 2 баннера (для первого экрана). Тематика- магазин интимных товаров. Размеры баннеров- http://opencart.opencartworks.com/themes/so_oneshop_marketplace/index.php Общение по скайпу. Прошу писать срок и цену.Завершен7 лет назад
Необходимо сверстать страницы дизайна, натянуть на ocStore, настроить различные модули. Нужно выполнить качественную кроссбраузерную верстку. Прошу писать цену и срок. Общение по скайпу.HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо нарисовать дизайн для интернет-магазина интимных товаров. Что должно быть в дизайне: -Главная страница -Страница каталога -Карточка товара -Корзина Прикрепляю ориентировочный прототип главной страницы Сайты, ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать правки по сайту-интернет-магазину opencart. Около 12 небольших правок. ТЗ вышлю в скайп при обсуждении. Нужен программист, который работал на Opencart. Оплата на киви-кошелёк.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Требуется рассортировать категории на сайте, товары в котором обновляются по cron от поставщиков. Все подробности по скайпуЗакрыт9 лет назад
Необходимо установить шаблон отсюда freeopencart.ru/ на движок Opencart. Сделать чтобы сайт полностью функционировал и установить выгрузки от поставщиков в формате xml. Можно установить по cron либо любым другим способом чтобы работало и автоматически обновлялось.Могу взять этот ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно сделать бэкап сайта (резервная копия сайта и базы данных предоставлена хостингом). Движок OpenCart.Веб-программирование11 заявокЗакрыт10 лет назад
По существующему интернет-магазину нужно сделать некоторые правки. Нужен исполнитель, который работал с OpenCart. Основная правка- проверить работу выгрузок, которые установлены на сайт- чтобы все материалы и изображения загружались и не было пустых карточек товаров. Это ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт10 лет назад