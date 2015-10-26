strongman

Даниил strongman

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$454
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

rastrell
32 года
13 лет в сервисе
Был
19 часов назад
$454
10 баллов
6 лет назад
Сделать верстку дизайна, доделать до конца интернет-магазин.
ocStore
Адекватен в общении, четко ставит задачи, вовремя отправляет материалы, ТЗ и правки по сайту. Работы оплачены полностью и в срок. Остался доволен сотрудничеством. Рекомендую.
Отличный специалист, рекомендую! Всегда на связи, молодец!
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alpet
46 лет
16 лет в сервисе
Был
день назад
$65
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать баннеры для интернет-магазина
Даниил постоянно на связи, предоставил полное описание задачи с пояснениями. Все правки только по существу. Сотрудничеством доволен, спасибо за проект!
Алексей- профессионал своего дела. Могу сказать с уверенностью, так как работал со многими дизайнерами. Сразу предлагает варианты баннеров, которые и не требуют особых правок. Не нужно ничего объяснять лишнего, все понимает быстро, четко исполняет. Один из лучших исполнителей на этом сайте. Обязательно обращусь за новыми баннерами. Рекомендую.
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Mich_D
Михаил 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
44 минуты назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать логотип
Отличный заказчик! Четкое ТЗ. Буду рад сотрудничеству!
Отличный исполнитель, нарисовал хороший логотип, предоставил несколько вариантов на выбор. Очень быстро работает. Обращусь еще за лого для других проектов, рекомендую.
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dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать 2 баннера
Результат нашей с Даниилом работы радует! Первый опыт в данном стиле, но вдохновил развиваться в нем. По оплате не возникло никаких вопросов, все быстро и в полном объеме. Спасибо Даниилу за работу и надеюсь на продолжительное сотрудничество) Рекомендации по всем параметрам!
Отличный исполнитель, реализовал баннеры, всегда на связи, быстро корректирует правки, приятен в общении. Обращусь в след. раз за баннерами. Рекомендую.
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Ustinov_web
35 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн для интернет-магазина
Было приятно сотрудничать. Корректная переписка, четкое ТЗ., моментальная оплата! Рекомендую!
Отличный исполнитель для создания дизайна интернет- магазина. Всегда на связи, все понимает, моментальная корректировка правок, легко общаться. Очень доволен сотрудничеством. Непременно обращусь ещё для создания нового дизайна интерфейса. Рекомендую.
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