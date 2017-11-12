Нарисовать 2 баннера

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен10 заявок221 просмотр

Для главной страницы интернет-магазина нужно нарисовать 2 баннера (для первого экрана). Тематика- магазин интимных товаров.

Размеры баннеров- http://opencart.opencartworks.com/themes/so_oneshop_marketplace/index.php

Общение по скайпу.

Прошу писать срок и цену.

8 лет назад
strongman
Даниил 
44 года
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$12
2 дня
Отличный исполнитель, реализовал баннеры, всегда на связи, быстро корректирует правки, приятен в общении. Обращусь в след. раз за баннерами. Рекомендую.
Результат нашей с Даниилом работы радует! Первый опыт в данном стиле, но вдохновил развиваться в нем. По оплате не возникло никаких вопросов, все быстро и в полном объеме. Спасибо Даниилу за работу и надеюсь на продолжительное сотрудничество) Рекомендации по всем параметрам!

Заявки фрилансеров

dantearcava1990
Артур 
28 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Рекламные баннера для Facebook

    Ищу дизайнера, который будет создавать рекламные баннера для Facebook. Компания занимается проведением обучающих мероприятий для предпринимателей. С примерами баннеров можно ознакомится на страницах:   https://www.facebook.com/vshk.org/ https://www.facebook.com/labaplatform/ ...

    Баннеры14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Дизайн нескольких картинок для группы Вк

    Добрый день. Ищу фрилансера для отрисовки нескольких картинок в группу вк. Все детали объясню исполнителю.  Работа должна быть сделана очень быстро. PS: рисуем до полного моего утверждения

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • 5 баннеров под услуги - Сопротект

    http://soprotect.ru/ Необходимо нарисовать по баннеру к каждой услуге для главной страницы. Баннеры делаем без цен. Что нравится приложил к задаче, все баннеры нужно сделать в таком же стиле. Цвета можно можно менять, ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Анимированный Баннер (GIF)

    Нужен GIF анимированный баннер, требования ниже. От вас: 1. Базовый дизайн 2. Исполнение 3. Результат + исходники. В отклике на задачу указывайте Срок и Стоимость. Требования: ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Перекрасить схемку

    $2

    Добрый день.  1. Мне нужно убрать логотип в правом верхнем углу 2. Немного обрезать по краям, чтобы был другой размер 3. поменять цвет цифр и линий немного, чтобы вышел как бы другой ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать баннер

    $5

    Требуется создать баннер (возможно несколько вариаций) со следующими элементами:  Картинку с такой либо подобной радугой (https://thumbs.dreamstime.com/z/stripe-rainbow-background-vector-illustration-46748494.jpg) одним словом сделать его  ярким и жизнерадостным. Тумбу с лого не обязательно ставить, достаточно ...

    Баннеры7 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Доработать баннер

    ТЗ https://docs.google.com/document/d/1JNZgqDS__V0EI188qF6PODFPxSz-zLeybSzkhBrq2AQ/edit?usp=sharing Важно ознакомиться со всем докуметом, а то что исправить конкретно в самом низу докумнета

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад