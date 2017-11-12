Нарисовать 2 баннера

Результат нашей с Даниилом работы радует! Первый опыт в данном стиле, но вдохновил развиваться в нем. По оплате не возникло никаких вопросов, все быстро и в полном объеме. Спасибо Даниилу за работу и надеюсь на продолжительное сотрудничество) Рекомендации по всем параметрам!