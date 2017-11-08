Анимированный Баннер (GIF)

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен3 заявки240 просмотров

Нужен GIF анимированный баннер, требования ниже. От вас:

1. Базовый дизайн

2. Исполнение

3. Результат + исходники.

В отклике на задачу указывайте Срок и Стоимость.

Требования:

1. Анимированный баннер: 640х40px, фон #F9AE1D, символы #F9AE1D.

2. Текстовая анимация: "Акция! Осень-зима 2017 по цене 2016 года!"

3. Анимация: выезжающий текст, с эффектом скорости (размытость в движении) + доп.символы по смыслу.

8 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$10
1 день
Качественная работа, выполнена в срок. Предложены несколько вариантов. Однозначно рекомендую!
Исключительно приятные впечатления от сотрудничества. Рекомендую!

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sva425
42 года
13 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад

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