Баннер для fb и Viber - рассылки

Мы компания, которая занимается пошивом одежды для женщин ине только ...) Одежда ориентирована на возрастную группу 25-35рр, масс маркет,

кэжуал, повседневный (70% ассортимента). Наш клиент не ультрамодный, но

интересуется трендами, проживает в городе.

Нам нужно создать несколько баннеров, на основе имеющихся фото продукции. Одно изделие должно иметь несколько (4шт) баннеров, в зависимости от

этапа его продаж: 1-й этап - старт продаж изделия по базовой цене (8.11.17 -

30.11.17), 2-й этап - скидка -15% (1.12.17 - 30.12. 17), 3 - й этап - скидка

25% (3.01.18 - 18.02.18), 4-й этап - распродажа по ? цене (19.02.18 - ...).

Баннер должен вызывать желание приобрести именно ту вещь, которая на баннере,

текст не думали, но готовы к предложениям, если нужно, то привлечем

копирайтера. Если есть замечания к фото, мы выслушаем и учтем их при следующих

фотосессиях, но так как сейчас ограничены во времени, то нужно хотя бы 2 модели

платьев сделать из того что есть ...

Если мы наладим качественное сотрудничество, то заказы будутпоступать на постоянной основе, оплата на карту сразу после утверждения 1-го

баннера.