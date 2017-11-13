Рекламный баннер 3х2м

Что должно быть на баннере: --------------------------------------------------------- Тема: Натуральный и искусственный кожаный шнур (акцент на КОЖАНЫЙ ШНУР) Скидка: 20% (можно писать -20%, скидка 20% и т.д.) Дата акции: 6-12 Ноября (можно изменять как ...